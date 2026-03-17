DJI Power 1000 Amazonのタイムセールで、DJIのポータブル電源「Power 1000」が通常価格11万4,400円のところ、53%OFFの5万3,499円で販売中だ。 DJI Power 1000は、容量1,024Wh/最大連続出力2,200Wのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。約4,000回の充放電サイクル時点で70%以上のバッテリー容量を維持する。AC出力2口とUSB Type-C×2、USB Type-A×2、シガーソケット×2を