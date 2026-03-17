日本サッカー協会は３月17日、U-20女子アジアカップに臨むU-20日本女子代表のメンバーを発表した。監督は井尻明。選ばれたメンバー23人は以下のとおり。GK１岩崎有波（ノジマステラ神奈川相模原）12石田ひなは（サンフレッチェ広島レジーナ）23坂田湖琳（アルビレックス新潟レディース）FP２青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）３太田美月（INAC神戸レオネッサ）４朝生珠実（日テレ・東京ヴェルディベレー