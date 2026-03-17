家の対角や2階、母屋から離れた「離れ」や庭。ホームルーターや無線LANの親機だけでは埋まりにくい電波の死角を、エレコムはコンセント直挿し型のWi-Fi 6中継器でどう埋めるのか。独自に開発した「離れ家モード2」は、屋外利用の法令にも配慮しながらワンタッチで通信エリアを伸ばすという。開発の中心メンバーである神田鉄也・商品開発部ネットワーク課課長代理に、コンセント直挿し型のWi-Fi 6中継器について開発の背景から設