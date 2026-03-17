17日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6397枚だった。うちプットの出来高が3785枚と、コールの2612枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の312枚（6円安22円）。コールの出来高トップは6万円の295枚（33円安77円）だった。 コールプット 出来高前日比