17日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は35枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは6万円の3枚（130円安700円）だった。プットのの合計出来高は31枚。プットの出来高トップは1万2500円の10枚（17円）だった。 コールプット 出来高前日比