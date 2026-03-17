環境省は３月１７日、絶滅の危険度をまとめたレッドリストを公表し、国の特別天然記念物に指定されているタンチョウを絶滅危惧種から除外しました。今回公表されたレッドリストは、２０２０年以来６年ぶりに改訂されたもので、環境省によりますと、タンチョウは１９５２年にはわずか３３羽まで減少していましたが、その後の保全活動により個体数が回復。２０２５年１月の調査では幼鳥も含めて１９２７羽の生息が確認されるなど、現