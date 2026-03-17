2026年3月16日、中国メディアの界面新聞は、雲南省昭通市が渝昆高速鉄道（重慶―昆明間）の建設現場で発生した出水・土砂噴出事故の調査報告書を公表し、事故原因と責任者を認定したと報じた。記事は調査報告書の内容として、2025年7月12日正午ごろ、昭通市彝良県内で建設中の昭通トンネル3号横坑付近の作業現場で突発的な出水・土砂噴出が発生し、作業員7人が死亡、4人が負傷したと伝えた。そして、事故翌日の7月13日に昭通市人民