5人組ダンスボーカルユニット・M!LKが、メンバーの佐野勇斗（27）の誕生日でもある23日に発売される、ファッション雑誌『CanCam』（小学館）5月号特別版の表紙に初登場する。ぎゅっと体を寄せ合った5人の多幸感あふれる笑顔が満開の表紙に加えて、全10ページの大特集を展開。最新メンバー相関図＆結成12年のグループヒストリーに始まり、5人それぞれのキャラクターを深掘りするQ&Aコーナー、同誌初登場の7年前から過去登場回