ゲーム『メダロット カードロボトル RB』（Nintendo Switch6月25日発売）の新情報が発表された。新たに登場するメダロットの情報が解禁となり、ヘルメス型メダロット「アルカディア」とヴァルキュリア型メダロット「スルーズ」の2機体がお披露目された。両機体のスタイリングデザインは、『マクロス』『アクエリオン』シリーズなどに携わっている、アニメーション監督・メカニックデザイナー・ビジョンクリエーターとして幅広