7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演、俳優の生見愛瑠が共演する映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）。歌によって結ばれ、運命に翻弄（ほんろう）されながらも一途に愛を育む男女をみずみずしく、繊細に演じている。このほどオリコンニュースでは道枝、生見にインタビューを実施。役柄や作品に込めた想いはもちろん、自分の“居場所”や、それぞれの人生を変えた出会いについても話を聞いた。【写真】キラキラの瞳