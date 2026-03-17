全国の土地取引価格の指標となる公示地価が発表され、全国平均が5年連続で上がり、バブル期以来の上昇率となりました。1月1日時点の公示地価の全国平均は、「住宅地」がプラス2.1％、「商業地」はプラス4.3％、「全用途」ではプラス2.8％といずれも5年連続で上がりました。上昇幅は「住宅地」を除いて2025年より拡大し、1991年のバブル期以来の上昇率となっています。全国で最も地価が高かったのは、20年連続1位となる東京・銀座の