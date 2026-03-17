NHK BSでは、4月1日にデビュー記念日を迎える松田聖子の特集『松田聖子 〜NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年〜』を4月4日午後9時から放送する。BSP 4Kでも3月27日午後7時30分から放送される。【写真】松田聖子×松任谷由実の2ショット！ニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』松田の色あせることのない歌声と名曲がいま、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。1980年のデビュー以来、ワールドワ