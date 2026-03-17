◇ファーム・リーグ・西地区ソフトバンク2―0広島（2026年3月17日タマスタ筑後）ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）がきょう17日、広島とのファーム公式戦で先発登板。7回1安打無失点、5奪三振の好投を見せた。「フォークを軸として使えたことが良かった。ちゃんと猫（ねこ）ったな、という球が何球かあった」今月9日、みずほペイペイドームでの投手練習で上沢からフォークのアドバイスをもらった際に「猫になれ」と