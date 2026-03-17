きょう17日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）には世界的なソムリエが登場。MCの千鳥・ノブが「当たり前じゃねーからな！」とツッコむ展開が続出する。【動画】「こんなロケは当たり前じゃない」…相席食堂に登場した世界的ソムリエ神奈川県南足柄市にやって来たのは、ソムリエの田崎真也氏。ソムリエの世界大会で日本人初となる優勝の栄冠を手にした、日本ソムリエ界の第一人者だ。そんな世界のソム