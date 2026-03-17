【佐藤雅昭の芸能楽書き帳】かつて「芝浜の三木助」と言われた時代があった。1950年代のこと。八代目桂文楽の「明烏」や五代目古今亭志ん生の「火焔太鼓」と同じように、三代目桂三木助の存命中、他の落語家が「芝浜」を高座にかけるのを遠慮していたほどの十八番ネタだ。そんな「芝浜」を孫の五代目三木助が披露したのは3月15日、東京・千代田区の神田連雀亭。「修練」と題した会だった。若手の落語家や講談師専用の定席とし