トランプ大統領が今月末に予定していた中国訪問をめぐり、1か月程度の延期を要請したことについて、中国外務省の報道官は中国側がどのような対応をとるか明言を避けました。トランプ大統領は今月31日から北京を訪問し、習近平国家主席と会談する予定でしたが、「イランとの戦闘」を理由に1か月程度の延期を中国側に要請したと明らかにしました。これについて、中国外務省の林剣報道官は17日の会見で次のように述べるにとどめ、中国
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 乳児の遺体遺棄か 15歳女子逮捕
- 2. 16年別人から税金引き落とすミス
- 3. 若き日の高市首相 恋愛遍歴話題
- 4. お湯5分で炊きたて再現 日清食品がカップ白ご飯を発売 「タイパ重視」、即席めんに次ぐ柱へ
- 5. WBC井端監督を「お前」呼び 物議
- 6. 被害訴える女性「示談はできない」元ジャンポケ斉藤被告裁判
- 7. イランの最高幹部 殺害されたか
- 8. 船転覆で生徒死亡 記者が猛追及
- 9. 鉄腕DASH「過去イチつまんない」
- 10. 斎藤被告の裁判「この人は異常」
- 1. 乳児の遺体遺棄か 15歳女子逮捕
- 2. 16年別人から税金引き落とすミス
- 3. 若き日の高市首相 恋愛遍歴話題
- 4. お湯5分で炊きたて再現 日清食品がカップ白ご飯を発売 「タイパ重視」、即席めんに次ぐ柱へ
- 5. 被害訴える女性「示談はできない」元ジャンポケ斉藤被告裁判
- 6. アメリカ側 関係国と共同声明へ
- 7. 元ジャンポケ斉藤被告裁判 被害訴える女性「気持ち悪くて怖かった」
- 8. 辺野古 救命胴衣着用も死亡の訳
- 9. はだか祭り 意識不明の男性死亡
- 10. 使用済みはNG メルカリ注意喚起
- 1. 船転覆で生徒死亡 記者が猛追及
- 2. 3.11に赤飯2100食廃棄 指摘続出
- 3. ホルムズ封鎖 わさビーフに影響
- 4. 高市首相「年齢紹介」に不快感
- 5. ふぐぅ…「不遇なフグ」のその後
- 6. 妻と「死別離婚」危うく共倒れ
- 7. 3.11に赤飯を廃棄 市教委の誤算
- 8. しゃしゃり出るな 小泉氏に暴言
- 9. 日本関係船舶「安全」は誤りか
- 10. 「社員寮で死亡」集団リンチ疑惑
- 1. イランの最高幹部 殺害されたか
- 2. ベトナム首相が高市氏に支援要請
- 3. 脱北者が帰国する悲しい理由
- 4. 日本ネタで韓国の人気番組が炎上
- 5. 韓国でノーベル賞受賞者出ない訳
- 6. 世話できない 中国高齢者に驚愕
- 7. キューバの送電網が全面崩壊
- 8. 中国船2隻 尖閣領海の侵入続く
- 9. 初のロボット逮捕事件か マカオ
- 10. モジタバ師の身辺めぐり露搬送か
- 1. 「頑張っているかは、関係ない」
- 2. 国内初「荷物専用新幹線」を公開
- 3. 「鉄道ほぼ一本柱」で利益出す訳
- 4. 高市氏 米原油の調達意向表明へ
- 5. 【ロッテ】10年ぶりの新ブランドアイス「アジアに恋して」発売、黒糖烏龍ミルクティーやマンゴーラッシーなど4品 / CMにはCUTIE STREETを起用
- 6. ガソリン急騰…どういう仕組み?
- 7. 地方移住も…想定外リスク襲った
- 8. 年金暮らし 手取りに見た現実
- 9. 海賊版対策 人材が「足りない」
- 10. 原作なし…大ヒットアニメの正体
- 1. トランプ氏脅迫で米AI企業悲劇も
- 2. SKYPCE「AI新機能」より便利に
- 3. 「Slackで仕事の指示届く」地獄
- 4. 【ケータイラボ】ケータイで音楽を聴きまくれ！ ウォークマン ケータイ「W52S」
- 5. 【ケータイラボ】ソフトバンクはスマートフォンを変えるか？ X02HTデビュー
- 6. 新ルンバミニ 小型で超パワフル
- 7. 無印 ビジネスリュックに新製品
- 8. 【ケータイラボ】追撃する″au″と″SoftBank″！夏モデルの″オススメ機種″を探せ！
- 9. 【世界のモバイル】日本のケータイビジネスはぬるい？激烈な海外の新製品発表競争と格差
- 10. 【ケータイラボ】進化したAQUOSケータイ「912SH」！″2画面同時表示″で新登場
- 11. 【ケータイラボ】ワンセグもデコメも！ ケータイに負けないスマートフォン「WILLCOM 03」
- 12. ウエアラブルへ AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH【ケータイラボ】
- 13. 動画マーケティングに最適なSNSはどれ？国内5大ソーシャルメディアを徹底比較した、便利なSNSデータ集！
- 14. テラダ・ミュージック・スコア、世界初の13.3インチ電子ペーパーを2画面搭載した楽譜専用端末「GVIDO」を発表！VAIOが生産し、ワコムのペン技術にも対応した書き込みも
- 15. 失敗しない腕時計の見極め方
- 16. 楽天ペイ、ビックカメラで解禁
- 17. どこにいても遠隔地の状況確認ができる！プラネックス「どこでもセンサー」
- 18. 齋藤樹愛羅インタビュー「私もファンの方と同じ目線でメンバーの言葉を聞いていました」初のライブフィルム映画『＝LOVE Today is your Trigger THE MOVIE』公開中！
- 19. HDDの限界を突破 独自技術の実力
- 20. 「TOHOシネマズ 名古屋栄」にプレミアム/轟音シアターを東海初導入。IMAXレーザーも
- 1. 侍Jの鈴木誠也 見納めの可能性
- 2. 死力尽くした侍Jに誹謗中傷 物議
- 3. 村上宗隆が謝罪「何もチームの力になれず申し訳ございません」 ＷＢＣ振り返り今後の決意も
- 4. 「整列ブッチ」の大谷に蘇る悪夢
- 5. 井端監督の高圧的態度に不信感か
- 6. 落合博満氏 WBC敗退の侍Jを総括
- 7. ベネズエラ右腕が日本人に感謝
- 8. 侍J「史上最低」で終わった敗因
- 9. つまみ出せ 大相撲客席から怒号
- 10. ガラガラだ WBC準決勝で客いない
- 1. WBC井端監督を「お前」呼び 物議
- 2. 鉄腕DASH「過去イチつまんない」
- 3. 斎藤被告の裁判「この人は異常」
- 4. 松村沙友理の出産動画 SNS賛否
- 5. 高須克弥氏 松本のCM起用を謝罪
- 6. 斉藤慎二被告 提示した「条件」
- 7. 母が監督とW不倫 明るい安村回想
- 8. あさイチ物議「途中でTV消した」
- 9. 生島ヒロシ 心労で「別人」に
- 10. フジ 人気アナまで辞める予兆か
- 1. 2歳息子が突如脳死、原因は風邪
- 2. 60代で激増「医療費」のリアル
- 3. 妻亡くした息子の家がゴミ屋敷に
- 4. ファミマ 食感魅力の新作パン
- 5. 「チキンラーメン」激変アレンジ
- 6. 原宿に新ダイニングスペース「GRAIN」登場。撮影やパーティーなどに対応
- 7. テスト点数で測れない本質的賢さ
- 8. 朝の習慣に座ったままストレッチ
- 9. ポール ＆ ジョーは90年代、ちょっとレトロな夏のパリ【14SSパリウィメンズ】
- 10. アンリアレイジ森永×ライゾマティクス真鍋が語るファッションとテクノロジー【ASVOFF TOKYO】