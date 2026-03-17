トランプ大統領が今月末に予定していた中国訪問をめぐり、1か月程度の延期を要請したことについて、中国外務省の報道官は中国側がどのような対応をとるか明言を避けました。トランプ大統領は今月31日から北京を訪問し、習近平国家主席と会談する予定でしたが、「イランとの戦闘」を理由に1か月程度の延期を中国側に要請したと明らかにしました。これについて、中国外務省の林剣報道官は17日の会見で次のように述べるにとどめ、中国