ZARDの35周年記念ライブより、デビュー日にあたる2月10日に行なわれた東京・東京国際フォーラム公演の模様を20日にWOWOWで独占放送・配信する。オンエアに先駆け、同公演のライブレポートが公開された。【ライブ写真】ZARD 35周年記念ライブ『ZARD“What a beautiful memory 〜forever moment〜”』の模様坂井泉水さんの歌声と映像、バンドによる生演奏をシンクロさせた『ZARD“What a beautiful memory 〜forever moment〜”