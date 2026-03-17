宅配業者を装った強盗の疑いで逮捕された男が、犯行の際に持っていた段ボールを「捨てた」と供述です。マッサージ店経営の於田義法容疑者（53）は3月4日、大阪・池田市の住宅に侵入し住人に包丁のようなものを突きつけ、「強盗や」と脅した上で、顔を蹴ったり首を絞めたりしてけがをさせた疑いがもたれています。於田容疑者は宅配業者を装い、伝票が貼られた段ボール箱を持って訪問していたということで、その後の取材で、於田容疑