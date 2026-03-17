◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ 4-2 イタリア(日本時間17日、ローンデポ・パーク)準決勝白星を挙げ、決勝へ挑むベネズエラのロナルド・アクーニャJr.選手とマイケル・ガルシア選手が会見に登場しました。準決勝でのイタリアとの一戦。6回まで1点ビハインドと苦しい時間が続きました。7回にアクーニャJr.選手のタイムリーで同点、ガルシア選手のレフト前ヒットで勝ち越しに成功し勝利を収めました。ガルシア選