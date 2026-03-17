サッカーW杯アジア予選で国歌を聞くイラン代表＝2025年6月、ドーハ（ロイター＝共同）イラン・サッカー連盟のメヘディ・タジ会長は16日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、イラン代表の試合会場を米国からメキシコに変更するよう、国際サッカー連盟（FIFA）と協議していると明らかにした。米などからの攻撃を踏まえ、渡航した場合の安全面の懸念を訴えている。ロイター通信が報じた。6月開幕のW杯は米、カナダ、メキシ