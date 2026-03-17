アメリカの野党・民主党に“オバマ元大統領の再来”とも呼ばれる新たなスター候補が現れ、トランプ大統領も警戒感をあらわにしています。人々を惹きつけているのは「愛」を語る演説です。記者「タラリコ候補が入ってきました。すごい歓声、大人気です」大きな拍手で迎えられたジェームズ・タラリコ氏、36歳。いま全米が注目する民主党の「期待の星」です。多くの政治家と違うのは「愛」と「思いやり」を語ること。民主党ジェーム