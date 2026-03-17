WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で敗退した野球日本代表の村上宗隆選手が、所属するMLB・ホワイトソックスに合流しました。ベネズエラに敗れマイアミから去ることになった侍ジャパン。村上選手は現地15日、チームがトレーニングを行っているアリゾナ州フェニックスへ移動していました。16日にはレンジャーズとのオープン戦が組まれていましたが、村上選手は欠場。チームに帯同せず、ダッシュ、打撃練習、守備連係の確