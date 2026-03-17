三菱ケミカルは17日、接着剤や塗料の製造に使われる酢酸ビニールモノマーを、18日出荷分から1キロ当たり40円値上げすると発表した。ホルムズ海峡が事実上封鎖されている影響で原料価格が急騰したり、入荷が不安定になったりしているため。酢酸ビニールモノマーは原料にエチレンなどを使っている。三菱ケミカルは「自助努力のみで現在の価格を維持することは困難と判断した」と説明した。酢酸ビニールモノマーを原料として製