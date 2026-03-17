山芳製菓のポテトチップス「わさビーフ」山芳製菓は17日、看板商品のポテトチップス「わさビーフ」など主力製品の生産を停止していると明らかにした。イラン情勢悪化の影響で、兵庫県朝来市の工場で用いる重油の調達が困難になったため。工場では、ポテトチップを揚げるための食用油を温める際、ボイラーを使用する。ボイラーを稼働させるための重油が、購入先から調達できるめどが立たなくなり、一部製品を除いて12日から生産