2025年11月、2人の候補者が得票同数となった茨城県神栖市長選を巡り、全票を再点検する市職員ら＝神栖市2人の候補者が同数を得票し、くじ引きで新人の木内敏之氏が当選した昨年11月の茨城県神栖市長選を巡り、県選挙管理委員会は17日、全ての票を再点検すると決めた。昨年11月の市選管による再点検では、得票数は同数だった。県選管の再点検は21日に非公開で行い、裁決は4月以降になる見込み。3選を期した石田進氏側は選挙直後