車が住宅の倉庫に突っ込み、運転していた男性が意識不明の重体です。赤い乗用車が倉庫の中にすっぽり収まる形で止まっています。事故があったのは鳥取・境港市渡町の市道で、午前7時20分ごろ普通乗用車が道路に面した住宅の倉庫に突っ込みました。車を運転していた市内の50代男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。同乗者はおらず、倉庫や周辺で巻き込まれた人もいないということです。現場は見通しの良い直線道路で