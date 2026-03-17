◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ4-2イタリア(現地16日、アメリカ/マイアミ)WBC準決勝でベネズエラに敗れたイタリア。セルベーリ監督が、選手たちの健闘を称えました。6回までは強力ベネズエラ打線をホームランの1点のみ。7回に2番手のマイケル・ロレンゼン投手がつかまりましたが、日本から8得点を奪ったベネズエラから2-4と接戦を演じました。指揮官は、「誰も彼らが成し遂げたことを予想していませんでした