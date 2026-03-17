再開発ラッシュの関内駅前。南口にはＢＡＳＥＧＡＴＥ横浜関内が完成した＝１２日、横浜市中区（木田亜紀彦写す）国土交通省が１７日発表した神奈川県内１７５８地点の公示地価（１月１日時点）は、住宅地が平均で前年比３・４％上昇した。分譲マンション開発が活発な横浜市西区の主要駅付近がけん引した。商業地は平均７・３％上昇。１９日に開業する旧市庁舎街区を中心に再開発が進む関内駅（同市中区）一帯の上げ幅が際立っ