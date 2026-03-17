3月15日、仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第10話が放送された。作中で、浜辺美波が耳かきをされるシーンがあり、SNSで注目を集めている。同作は、戦国時代を舞台に、貧しい農家に生まれた豊臣秀吉が天下統一を成し遂げるまでの歩みを、秀吉の弟・秀長の視点で描いた物語。秀長を仲野が演じ、浜辺は藤吉郎（秀吉）の正妻・寧々（ねね）役で出演している。「浜辺さんは藤吉郎役を演じる池松壮亮さんとのや