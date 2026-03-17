3月17日までに、元AKB48でタレントの板野友美がInstagramを更新。女優の山本舞香とのツーショットを公開し、その近影が話題となっている。板野は、《MAQUIA》《山本舞香ちゃんと美活について語ってます》とつづり、美容総合メディア『MAQUIA』で山本と共演したことを報告。添えられた写真には、オフホワイトの衣装に身を包み、寄り添って笑顔を見せる2人の姿が写っていた。「板野さんと山本さんは、プライベートでも家族ぐるみ