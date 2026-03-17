Photo: ギズモード・ジャパン 1日中PCやスマホを見つめることを余儀なくされる現代のデスクワーク環境。当然ながら目にも負担がかかり、世界的に近眼が社会問題化しています。国連のレポートによると「2050年には世界で50億人が近視になる」とのことで、ちょっと見過ごすことができません。おまけにアラフォーをすぎるとぼちぼち老眼も始まって、近くのものも見えづらくなってきます。デスク