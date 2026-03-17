◆ ワールドシリーズ3連覇目指す初陣に登板へロサンゼルス・ドジャースは現地時間16日、同26日に行われるダイヤモンドバックスとの開幕戦に山本由伸投手（27）が先発登板することを発表した。この日、現地メディアの取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「かなり簡単な決断だった」とし、山本の開幕戦登板を明言。「昨季の開幕戦はロードだった。ホームでの開幕戦に先発するのは、彼にとって特別なものとなるだろう」と話した。