小田原競輪Ｆ?「万葉の湯杯争奪戦」は１７日に２日目を行い、新人１２７期の野中龍之介（２４＝神奈川）が４Ｒ準決を制して通常開催での連勝を「８」に伸ばし、Ｓ級への特昇に王手をかけた。想定外の展開にも落ち着いて対応した。前受けから後ろ攻めの山口龍也を突っ張り、阿久津浩之が駆けてくることも頭に入れていたが「緩んで後ろが見えづらいところで思っていた以上に強めに来られて出られてしまった」。それでも無理に踏