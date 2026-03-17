万波と清宮が打線けん引…ソフトバンクは完封リレーイースタン・リーグ公式戦が17日、3試合行われ、日本ハムは鎌ケ谷スタジアムでオイシックスに5-1で勝利。ソフトバンクはタマスタ筑後で広島に2-0で白星を挙げ、ロッテはロッテ浦和球場で楽天に2-1でサヨナラ勝ちを収めた。日本ハム先発の浅利太門投手は、5回1失点の好投で試合をつくった。打線は1点を追う5回、清宮幸太郎内野手の2号ソロで同点。6回には万波中正外野手の適時