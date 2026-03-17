【モデルプレス＝2026/03/17】フリーアナウンサーの森香澄が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹との2ショットを公開し、注目が集まっている。【写真】30歳フリーアナ「系統違う可愛さ」美人妹と顔寄せ合い密着◆森香澄、妹との密着2ショット公開森は「なんか久しぶりだったね」とコメントを添え、妹との自撮り2ショットを投稿。妹の顔に優しく手を添えたベージュのカーディガン姿の森と、ピンクのトップスの妹が顔を