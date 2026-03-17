【モデルプレス＝2026/03/17】SKY-HI率いるBMSGのTRAINEE（トレーニー／育成生）による「BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026」が3月18日〜19日、東京・豊洲PITにて開催される。モデルプレスでは、オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」（通称「ラスピ」）の合宿に帯同したことでも話題となったLEON（レオン／12）、KAITO（カイト／11）にインタビュー。STARGLOW（スターグロウ）メンバーに助けられたという合宿秘話から、現在のト