【モデルプレス＝2026/03/17】超特急（ちょうとっきゅう）のタクヤ（草川拓弥）とONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）のNAOYA（草川直弥）が16日、それぞれのグループの公式TikTokを更新。実の兄弟である2人のコラボレーション動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】超特急が涙◆タクヤ＆NAOYA、互いの楽曲でコラボダンス14日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」に出演した2人。