【モデルプレス＝2026/03/17】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月17日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。お笑いコンビ・麒麟の川島明からのホワイトデーの贈り物を公開し、注目を集めている。【写真】42歳元なでしこ「センスの塊」川島明からの粋なホワイトデーお返し◆丸山桂里奈、川島明からのホワイトデー披露丸山は「川島さんからホワイトデー おいしそうすぎ いつもありがとうございます」とコメン