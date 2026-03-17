猫の『てんかん発作』の症状5つ さまざまな症状が現れます。発作の種類や重症度によって症状は異なりますが、代表的なものを5つご紹介します。 1.けいれん・硬直 全身または一部の筋肉が激しくけいれんしたり、体が硬直したりします。 最も典型的なてんかん発作の症状で、四肢がバタバタと動く「間代性発作」や、全身が硬くなる「強直性発作」などがあります。 2.意識の消失 発作中、猫は意識を失ったり、呼びかけて