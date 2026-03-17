夫の母が他界し、ふと思い出したのは帰省のたびに私の席に置かれていた煮物のことでした。もっと詳しく作り方を教わればよかったと悔やむ中で、今になって気づいたものがあります。今回は、義母の一皿から私が受け取っていた“本当の贈りもの”についてのお話です。 煮物が大好きだった私 夫の母が、先日他界しました。 元気だった頃の義母は、とても料理上手。台所に立つと手早く調理し、いつの間にか何品も並んでいるのです