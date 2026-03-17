ベネズエラのダニエル・パレンシアワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク5位のベネズエラが14位のイタリアに4-2で逆転勝ち。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪が史上初の決勝進出を果たした。中継した「Netflix」の試合後インタビューに登場した守護神ダニエル・パレンシア投手（カブス）は、日本人選手にお茶目なメッセージを