サッカーのユース年代の強豪チームが兵庫に一堂に会する大会、「兵庫プレミアワコーレカップU-18サッカー大会2026」が、3月19日から22日まで、神戸市と三木市の計4つの会場で行われる。出場するのは、2025年の「高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2025 WEST」で8年ぶり3度目の優勝を果たしたヴィッセル神戸U-18をはじめ、地元の滝川第二高校や、強豪校として知られる青森山田高校、東福岡高校、帝京長岡高校（新潟）、