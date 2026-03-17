高松市 土地取引の目安となる「地価公示」が17日、発表されました。香川県では全ての用途の平均変動率が0.1％と、1991年以降35年ぶりに上昇に転じました。 住宅地は「高松市番町3丁目」が価格・変動率ともに最も高くなりました。1平方メートル当たり30万7000円で、2025年より4.1％上がりました。 商業地で最も上昇したのは「高松市丸亀町14番」で、3.7％上がりました。 2025年2月のあなぶきアリー