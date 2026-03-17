岐阜県教育委員会は、公立高校入試の第2次選抜について、志願変更後の出願者数・倍率を公表しました。これは第1次選抜などで、合格者が募集人員に満たなかった公立高校で行われるものです。 【一覧で見る】岐阜県公立高校入試2026 第2次選抜（全日制・定時制課程）確定版 志願者数･倍率の一覧はコチラ 第2次選抜は、全日制では45校、定時制では11校で実施されます。 ■第2次選抜の日程（全日制・定時制課程）・出願期間：3月14