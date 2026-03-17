エースコックのスーパーカップ超大盛りシリーズに、「スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメン」が2026年3月23日(月)に登場します。豚と魚介の濃厚スープに太麺が絡んで食べ応え抜群のカップ麺になっているというカップ麺が編集部に届いたので、どんな味に仕上がっているのか一足先に食べてみました。スーパーカップ超大盛り 横浜家系豚骨醤油ラーメン／濃厚豚醤油ラーメン／魚介豚骨醤油ラーメン 2026年3月23日 リニューアル