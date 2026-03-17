昨年の阪神ＪＦを制したスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が今週中にも栗東へ帰厩することになった。帰厩後は復帰予定の桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）を目指し、調整を再開する。現在はノーザンファームしがらきで調整中。高野調教師は「Ｇ１を走った後は外見上疲れもありましたが、それも取れました。牧場によくしていただきましたね。もともと、脂肪がつかないタイプ