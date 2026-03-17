今季限りで現役を退くことを表明していたノルディックスキー複合で五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）が１７日、羽田空港に帰国し、取材に応じた。―今の率直な気持ち。「ほんとに感無量という感じですね。最後の試合に向けても、ジャンプチームとかコンバイトチーム、（ジャンプチームとは）たまたま一緒の会場だったっていうのもありましたけど、もうこれでもかっていうぐらい、いろんなサプライズ、プレゼントも