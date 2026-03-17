シンガー・ソングライターのさだまさしが、４月に開学する福岡国際音楽大（太宰府市）の客員教授に就任することが１７日、分かった。大学を設立する学校法人「高木学園」がこの日、スポーツ報知の取材に「事実です」と明らかにした。同大は福岡県で初めて開設される４年制の音大。長崎県出身のさだは、同大の校歌も作詞・作曲しているといい、来月８日の開学式にも出席予定。本人も出席のもと、九州交響楽団（福岡市）の演奏で