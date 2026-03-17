歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎（４８）が１７日、都内で、全国巡業「松竹大歌舞伎」（７月７日に東京で開幕。３１日まで全国１９会場、全２７公演）の製作発表を行った。「いったん、千秋楽になります」と話す通り、昨年５月に始まった８代目尾上菊五郎襲名披露のラストとなる公演。自身の音羽屋にゆかりの深い「藤娘」「魚屋宗五郎」に出演する。これまでの襲名披露は長男・６代目尾上菊之助（１２）と一緒だったが、この公