高知大学医学部で3月15日、感染管理分野の「認定看護師」を目指して1年間学んできた看護師たちの教育課程・修了式が行われました。3月15日、高知大学医学部で行われた認定看護師・教育課程の修了式。認定看護師とは特定の看護分野で熟練した看護技術や知識を持って水準の高い看護を行うことができる看護師のことで高知大学医学部では2023年度から感染管理分野について教育課程を設け、これまでに15人が認定を受けました。2025年度